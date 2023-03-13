استقرار أسعار البيض في السوق.. «البلدي» بـ105 جنيهات

تشهد أسعار البيض في السوق المصرية، استقرارا هذه الفترة، ومن المتوقع استمرار استقرار الأسعار، خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، بحسب سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية.

أسعار البيض اليوم

وذكر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار البيض اليوم للمستهلك تصل إلى 95 جنيهًا للأبيض، فيما سجل سعر البيض الأحمر 97 جنيهًا، والبيض البلدي 105 جنيهات.

استقرار أسعار البيض

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أن تشهد أسعار البيض هذه الأيام استقرارا في السوق المصرية، ومن المتوقع الاستمرار في الاستقرار خلال الأيام المقبلة وكذلك في شهر رمضان.

وشرح «السيد» أن استقرار أسعار البيض هذه الفترة، يعود إلى زيادة ووفرة المعروض في السوق المصرية، بسبب زيادة الإنتاج المحلي.

تراجع أسعار الكتاكيت

ويذكر أن تراجعت أسعار الكتكوت البلدي اليوم 3 جنيهات، حيث إن سجل سعرها الـ 20 جنيهًا بدلا من 23 جنيهًا، وذلك بسبب استيراد الدولة للدجاج البرازيلي ودخول شحنات كبيرة الفترة الماضية، بحسب رئيس شعبة الدواجن.