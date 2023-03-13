تحذير جديد من العالم الهولندي فرانك هوغربيتس: نشاط زلزالي كبير

مع كثرة توقعاته للزلازل وصادف أحدها النجاح بحدوث زلزال تركيا، الذي أشار إلى حدوثه قبل 3 أيام فقط، بينما لم تصدق باقي توقعاته، ظهر تحذير جديد من العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، عن وقوع نشاط زلزالي كبير في شهر مارس الجاري.

وجاء في التحذير الجديد من العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، أنه يتوقع حدوث زلزال كبير بين 16 و19 مارس.

تحذير جديد من العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

وضمن التحذير الجديد من العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، أوضح أن هناك تموضعًا للكواكب مثير للاهتمام سيظهر اليوم الاثنين، ليتحول إلى حرج ما بين 15 إلى 17 مارس، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير بين 16 و19 مارس الجاري.

وكان عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، حذر من نشاط زلزالي هائل في الأسبوع الأول من مارس، إلا أن توقعاته لم تحدث على أرض الواقع.

خبير لبناني يرد على عالم الزلازل الهولندي

ونفى خبير الزلازل اللبناني طوني النامر، وجود أي علاقة بين حدوث الزلازل على الأرض واصطفاف الكواكب، مشددا على عدم إمكانية التنبّؤ بحدوث الزلازل إطلاقاً.

واشترط خبير الزلازل اللبناني لنشأة العلاقة بين الاصطفاف والزلزال أن تكون النسبة المئوية للزلازل المرتبطة بالاصطفاف أكبر من النسبة المئوية للأيام التي يوجد فيها اصطفاف.

وأوضح أن نسبة 75.37% من الزلازل خلال الاصطفاف مرتبطة بشكل بديهي بارتفاع نسبة الأيام من الاصطفاف، أي 75.66% بحسب وصفه.

يشار إلى أن زلزال شرق المتوسط المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي، خلف أكثر من 53 ألف ضحية.