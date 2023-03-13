مكتبة الإسكندرية تستضيف سلسلة من الفعاليات في يوم التراث القبطي

كشف الدكتور لؤي سعيد مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، تفاصيل اليوم السنوي للتراث القبطي، موضحًا: «نتحدث عن فعالية استحدثتها مكتبة الإسكندرية، وهذا هو العام الثامن على الوالي الذي نحتفل فيه بهذا اليوم».

وأضاف «سعيد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «اخترنا شهر مارس تحديدا للاحتفال بهذا الحدث نسبة إلى الواقعة الشهيرة التي حدثت في عام 1919 والتي جسدت روح التسامح والتعايش بين المصريين جميعا، عندما صعد القمص سرجيوس منبر جامع الأزهر وخطب خطبة حماسية أثناء ثورة 1919 في وجه الاحتلال الإنجليزي، كما صعد الشيخ القاياتي منابر الكنائس، لذا، فقد اعتبرنا أن هذا الحد مناسبا للتعبير عن فكرة التعايش بين المصريين جميعا؛ مسلمون ومسيحيون».

وتابع مدير مركز الدراسات القبطية في مكتبة الإسكندرية، أنَّ مركز الدراسات القبطية يرفع شعار أن التراث القبطي هو تراث لكل المسلمين، ومنذ 8 سنوات ونحن نحتفل سنويا بهذا الحدث، ويتمّ تنظيم وعقد فعاليات مختلفة في كل عام، وفي هذا العام فإن التراث القبطي سيناقش قضايا التسامح والتعايش، وسط تواجد كل أطياف المجتمع، برعاية الدكتور احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.