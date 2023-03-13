آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات 2023.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن فتح باب التقدم إلى حج الجمعيات الأهلية 2023، إذ يرغب العديد من المواطنين في الوقت الحالي، معرفة تفاصيل حج الجمعيات، وشروطه.

ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل حج الجمعيات الأهلية 2023، وآخر موعد للتقديم، استمراراً للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

شروط التقدم للحج في الجمعيات الأهلية 2023

وتأتي شروط التقدم لحج الجمعيات 2023، كالتالي:

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- أن يكون المتقدم مسددا للاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 يناير 2023 ولم توقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- ألا يسبق للمتقدم أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.

- أن يكون مصري الجنسية.

- لا يقل سن الرجال عن 25 عامًا.

- يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا.

- وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

وكشفت وزارة التضامن، عن أن آخر موعد لتقديم طلبات حج الجمعيات الأهلية 2023، سيكون يوم 20 مارس الجاري.

المستندات المطلوبة في حالة الفوز بالقرعة

- جواز سفر المميكن صالح لمدة سنة على الأقل.

- بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن سنة.

- 12 صورة خلفية بيضاء.

- بطاقة صحية.

- فيش جنائي مميكن.

- شهادة طبية بالحالة الصحية تصدر من إحدى الجهات المعتمدة التي تقررها وزارة الصحة المصرية بالخلو من الأمراض المزمنة مثل:

- الفشل الكلوي.

- التليف والفشل الكبدي.

- حالات القلب الحرجة والأمراض السرطانية والأمراض النفسية والإعاقات الذهنية والبصرية وألزهايمر.

- أي مرض يعوق أداء المناسك.