7 أفلام تحقق 335 ألف جنيه بدور العرض في يوم واحد

إيرادات ضعيفة، حققتها الأفلام المعروضة في السينمات حاليًا، والبالغ عددها 7 أعمال ما بين الكوميدي والرومانسي والاجتماعي، إذ هناك تراجع كبير في إقبال الجمهور، مُقارنة بالأسابيع القليلة الماضية، كما هناك أعمال مهددة برفعها من صالات السينمات بعد تذيل القائمة بشكلٍ كبير.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات للأفلام الـ7 الموجودة بدور العرض، أمس الأحد، حيث جاء في المقدمة، فيلم «أنا لحبيبي» بطولة الثنائي كريم فهمي وياسمين رئيس، بواقع 99 ألف جنيه، بينما جاء بالمركز الثاني «أخي فوق الشجرة» بطولة رامز جلال، حيث حصد 80 ألف جنيه، بينما جاء بالمركز الثالث فيلم «نبيل الجميل» لـ محمد هنيدي، بإجمالي 75 ألف جنيه.

شلبي لـ كريم محمود عبد العزيز في المركز الرابع

وجاء فيلم «شلبي» بطولة كريم محمود عبد العزيز، بالمركز الرابع، بواقع 35 ألف جنيه، يليه فيلم «المطاريد» لـ أحمد حاتم، حيث حقق 33 ألف جنيه فقط، أما «جروب الماميز» لـ روبي، جاء في المركز قبل الأخير، مُحققًا 6 ألاف جنيه، أما المركز الأخير كان من نصيب «اتنين للإيجار» للثنائي بيومي فؤاد ومحمد ثروت.

وأوضح الموزع السينمائيم محمود الدفراوي، أنّ إجمالي إيرادات تلك الأفلام، أمس الأحد، بلغ 335 ألف جنيه، حيث يأتي ذلك في بداية أسبوع جديد.