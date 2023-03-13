«مكافحة الإدمان»: تدريب 12 ألف متعاف على حرف يحتاجها سوق العمل

قال مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الخدمات العلاجية بالصندوق لا تقتصر فقط على سحب المواد المخدرة من جسم مريض الإدمان، ولكن تمتد للتأهيل الاجتماعي والنفسي علاوة على التمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تتميز ببرنامج «العلاج بالعمل» مستوى الشرق الأوسط بأكمله.

قروض للمتعافين

وأضاف «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «TEN»، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يتيح قروضًا للمتعافين، لبدء مشروعات صغيرة، حيث تم تمويل مشروعات بقيمة 6 ملايين جنيه، وجميعها يديرها متعافون من الإدمان، مشيرًا إلى أن أحد برامج التأهيل الاقتصادي التابع للصندوق يتضمن تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل بمراكز «العزيمة».

ولفت المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن الصندوق قام بتدريب 12 ألف متعاف على حرف يحتاجها سوق العمل؛ على غرار أعمال النجارة والموبيليا وصيانة المحمول وصيانة التبريد والتكييف لإعادة دمجهم للمجتمع وتوفير مصدر رزق لهم.

افتتاح 6 مراكز علاجية جديدة هذا العام

ونوه «وهبة» على أن جميع الخدمات العلاجية المقدمة للمتعافين تكون في سرية تامة وبالمجان في 17 محافظة حتى الآن، لافتًا إلى أنه جار افتتاح 6 مراكز علاجية جديدة هذا العام، كما أن هناك مركزا في إمبابة تم الانتهاء منه، ويجرى الإعداد لافتتاحه وسيحتوي على قسم خاص لعلاج مرض الإدمان من ذوي الهمم وورش لتدريب المتعافين.