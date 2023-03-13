تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. «البيضاء» بـ85 جنيها

تشهد أسعار الدواجن، استقرارا في الأسواق المصرية ومن المتوقع استمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، في الغرفة التجارية في تصريحات لـ «الوطن»، إن أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة سجلت نحو 73 جنيهًا، وتصل للمستهلك في محلات بيع الطيور إلى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن

وأضاف «السيد»، أن سعر كيلو البانيه 170 جنيهًا، وسجل سعر كيلو أوراك الدجاج 80 جنيهًا، وبالنسبة لكيلو الكبد والقوانص 85 جنيهًا، أما أسعار الدواجن المجمدة أو البرازيلي، التي تباع في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان»، هو 65 جنيهًا.

استقرار أسعار الدواجن في السوق المصرية

وأشار رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إلى أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا في السوق المصرية هذه الفترة، ومن المتوقع الاستمرار في استقرار الأسعار الفترة المقبلة ولبعد شهر رمضان، حسب وصفه، مرجعا ذلك إلى زيادة المعروض في الأسواق وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.