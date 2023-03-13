«أمن المنافذ» يضبط 2641 مخالفة مرورية وينفذ 251 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ففي مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية جرى ضبط 5 قضايا، وفي مجال تهريب النقد جرى ضبط قضية.

أما في مجال ضبط المخالفات المرورية فجرى ضبط 2641 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 24 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 251 حكما قضائيا، وضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.