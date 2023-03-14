الأرصاد الجوية: انخفاض كبير في درجات الحرارة اليوم وتوقعات بسقوط أمطار

أكدت الأرصاد الجوية، وجود انخفاض كبير في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من طبقات الجو العليا تعمل على انخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب الممطرة.

وأشارت الأرصاد في بيان صادر عنها، إلى أنه في ظل تحول الكتل الهوائية من جنوبية إلى كتل شمالية قادمة من جنوب شرق أوروبا، سيحدث انخفاض بدرجات الحرارة خلال فترات المساء المتأخرة والصباح الباكر، حيث تعود الأجواء الشتوية الباردة، على أغلب محافظات الجمهورية، وتسجل القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

أمطار على القاهرة والمحافظات

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار بين متوسطة إلى غزيرة على كل من السواحل الشمالية الغربية والشرقية للبلاد، وتصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وذلك بسبب الطبيعة الجبالية هناك، في حين أن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة ومتوسطة على القاهرة ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 ، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية كالآتي:

- القاهرة 20 - 16

- العاصمة الإدارية 20 - 15

- أكتوبر 20 - 15

- بنها 20 - 15

- دمنهور 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 14

- كفر الشيخ 20 - 16

- المنصورة 21 - 16

- الزقازيق 21 - 15

- شبين الكوم 20 - 15

- طنطا 20 - 15

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 19 - 15

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 21 - 14

- العريش 22 - 14

- رفح 22 - 14

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 22 - 04

- كاترين 17 - 06

- الطور 23 - 14

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 23 - 18

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 13

- مطروح 18 - 12

- السلوم 30 - 10

- سيوة 20 - 12

- رأس غارب 27 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 15

- شلاتين 23 - 15

- حلايب 23 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 24 - 16

- الفيوم 23 - 11

- بني سويف 22 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 31 - 14

- الوادي الجديد 31 - 11

- أبو سمبل 30 - 14