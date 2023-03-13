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السيسي: مستعدون لتقديم كل التسهيلات للشركات الدنماركية خلال عملها في مصر

كتب:

شريف سليمان
01:53 م | الإثنين 13 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن والوفد المرافق لها في مصر، قائلًا: «سعداء بوجودكم في مصر، وبمرور 65 عاما على إقامة العلاقات بين مصر ومملكة الدنمارك».

وأضاف السيسي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه برئيسة وزراء الدنمارك، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»: «أقدر جدا المباحثات التي تمت اليوم، وحجم التفاهم الذي لمسته أثناء حديثنا على المستويين الثنائي والوفدين الرسميين».

وتابع رئيس الجمهورية: «تحدثنا مع رئيسة وزراء الدنمارك على المستوى الثنائي في أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والفرصة الموجودة في مصر سواء موقعها الجغرافي او البنية الأساسية المتطورة ووجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسمح بالتعاون كثيرا في مجال النقل والشحن البحري، ومستعدون أن نقدم في مصر كل التسهيلات لعمل الشركات الدنماركية بما لها من خبرة عالمية في هذا المجال».

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بقلم شريف سليمان