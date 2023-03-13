«سمنود التكنولوجية» تستقبل طلاب 4 مدارس لتعريفهم برؤية الجامعة

استقبلت جامعة سمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية اليوم، طلاب 4 مدارس تضم كلا من مدرسة محلة خلف الابتدائية الثانوية، ومدرسة السادات الثانوية بنات، ومدرسة الشهيد خالد دبور الزخرفية، ومدرسة طنبارة الصناعية بنات.

التعاون مع مؤسسات المجتمع

يأتي ذلك في إطار سعي جامعة سمنود التكنولوجية لمد جسور التعاون بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع التعليمي والصناعي ونشر ثقافة التعليم التكنولوجي لتغيير ثقافة المجتمع حيال التعليم الفني والتكنولوجي وربط الجامعة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت رعاية الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، وإشراف الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وتم الترحيب بالزوار وتعريفهم بالجامعة ورؤيتها ورسالتها والبرامج الدراسية المختلفة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وما تقدمه الجامعة من أجل طلابها وتشكيل وجدانهم والارتقاء بهم على كافة المستويات العلمية والمهارية والسلوكية للوقوف على مستوى الأداء والارتقاء بكافة عوامل العملية التعليمية.

تشجيع الطلاب

يذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية تستهدف تشجيع طلابها لتحقيق التميز والابتكارية وريادة الأعمال والمشاركة الفعالة، وذلك وفق رؤية وزارة التعليم العالي بشأن تطوير نظم التعليم، والدور الاستراتيجي الهام الذي تلعبه حيال طلابها ومنسوبيها، تأكيداً لرؤية الدولة المصرية 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.