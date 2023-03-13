3 مشروعات تمثل مصر في مسابقة المكعبات الذهبية الدولية بكوبنهاجن

شهد بيت المعمار المصري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، إعلان لجنة لتحكيم مسابقة المكعبات الذهبية الدولية، والتى يقيمها يقيمها الاتحاد الدولي للمعماريين وهي الجوائز التي تحتفي، وتكرم المدارس والمؤسسات والجامعات ومختلف الجهات والهيئات والأفراد الذين يقومون بعمل برامج أو أنشطة أو ورش عمل أو وسائل تعليمية أو كتب أو مجلات أو العاب أو وسائل سمعية أو بصرية أو تطبيقات أو أفلام وغيرها، بما يرفع وعي الأطفال بثقافة البيئة المبنية المحيطه بهم وتعريفهم بالقيم المعمارية والعمرانية والتراثية ومفاهيم وقيم التفكير المستدام وأهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة.

المشروعات الممثلة لمصر في مسابقة المكعبات الذهبية الدولية

واختارت لجنة التحكيم ثلاثة أعمال لتمثيل مصر بالمسابقة الدولية من المكعبات الذهبية (5)، وهي:

1- فئة المؤسسات هاكاثون: مشروع تشاركي لتصميم منطقة لعب أطفال بمدينة العاشر من رمضان، شارك في المشروع عدد من أقسام العمارة بمعهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والادارة وكليات الهندسة بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية وكذلك جامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمي وعدد من أطفال المدارس وعدد من طلاب أقسام العمارة وعدد من للمعماريين حديثي التخرج وعدد من الأكاديميين والممارسين.

2- فئة المطبوعات: لعبة كروت «اوعى البلدوز» لعبة تستهدف تعليم أطفال عزبة خير الله استعمالات الأراضي والتصميم العمراني، وقامت بتصميمها المعمارية فرح خالد جندي وحازم شلتوت ومراجعة مريم ابوغازي وتصميم بصري ريما العلبي، وقامت بتفيذها شركة مكوك للألعاب التعليمية بالتعاون مع السفارة الهولندية بالقاهرة، وتم تطبيقها مع أطفال مركز دوار العزبة.

3- فئة الوسائل السمعية والبصرية: سلسلة أفلام أحلام الخليفة الحية، من إنتاج "مجاورة - الأثر لنا" بقيادة مهندسة هدير سعيد دهب وبمشاركة فريق العمل ومجموعة الأطفال المشاركين والمشاركات من سكان منطقة الخليفة بالقاهرة التاريخية، عن الحياة البرية والاجتماعية والتراثية والفنية والعمرانية بالخليفة.

وستبدأ المرحلة الأولى لتقييم الأعمال من خلال الاتحاد الدولي للمعماريين منتصف شهر مارس الجاري 2023، وتستكمل أعمال التحكيم في باريس منتصف شهر أبريل 2023، وسيتم الاحتفاء بالفائزين في كونجرس الاتحاد الدولي للمعماريين بكوبنهاجن يوليو 2023.

منح 5 جوائز أخرى

كما قامت لجنه التحكيم بمنح خمس جوائز أخرى كالتالى:-

جائزة خاصة للبحث العلمي للمعمارية ساندرا نبيه عن وسيلة تصميم تشاركي للفصول في المدارس الأقل حظا.

- جائزة التميز لفئة المدارس لمدرسة ران- الفنانة لمياء سليمان عن مقرر التربية الفنية، مدخل لدمج المقررات المدرسية وتعليم التنمية المستدامة للأطفال والشباب.

- جائزة التميز لفئة المؤسسات لمؤسسة راقودة للفن والتراث عن مجموعة أنشطة لتوثيق والحفاظ محاكاة التراث السكندري.

- جائزة التميز لفئة المطبوعات لشركة هاند أوفر وم. جوي صامويل عن عمل «دكة» وهي لعبة تعليمية لعمل تشكيلات معمارية لا متناهية من التربة المدموكة.

- جائزة التميز لفئة الوسائل السمعية والبصرية لأستاذ دكتور سامية العزب عن عمل «تراث الصعيد» وهو مجسم بالصوت والضوء لتراث بني سويف.