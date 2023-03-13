فنانة تشكيلية عن مبادرة «الفن المستدام»: هدفها ربطه بخدمة المجتمع

قالت الفنانة التشكيلية راندا فؤاد ، إنها تعمل منذ عامين على مبادرة «الفن المستدام»، والتي تأتي في إطار منتدى الفن الدولي والذي أقيمت نسخته الأولى في متحف الحضارات عام 2022، لافتة إلى أن الهدف من المبادرة الجمع بين الفن وخدمة المجتمع، خاصة وأنها فنانة ذات خلفية تنموية وتفكر بشكل مختلف دائما.

دور كبير للفن في التأثير على المجتمع

وأوضحت «فؤاد» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية DMC، أن الفن له دور كبير في التأثير على المجتمع وخدمته، لافتة إلى أنها تعمل على هدف خلق الشراكات ضمن أهداف التنمية المستدامة، وأنه لابد من التواصل والتعاون بين الفن والتنمية وهو ماعلمت عليه بالفعل من خلال خرلق شراكة بين أساتذة الفن في مصر وخبراء التنمية.

قطاعات القوى الناعمة تشكل 7% من دعم الاقتصاد

وأشارت الفنانة التشكيلية راندا فؤاد إلى أن جميع قطاعات القوى الناعمة تشكل 7% من الدخل القومي الداعم للاقتصاد، وأنه بعد الاجتماعات الأخيرة تقرر العمل على شباب الفنانين، من خلال تحويل منتدى الفن العالمي إلى مؤسسة لاستدامة العمل والفن، وهي مؤسسة غير هادفة للربح.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.