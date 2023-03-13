كواليس قتل شاب بعد فشل الأهالي في فض مشاجرة ببولاق الدكرور

تجري جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب في مشاجرة بين طرفين بمنطقة بولاق الدكرور، إذ أمرت بحبس 3 أشخاص في الواقعة، وكلفت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.

وأمرت باستدعاء أهلية المجني عليه للاستماع إلى أقوالهم، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة.

دماء فى مسرح الجريمة

وحول مسرح الجريمة تجمع الأهالي والصدمة تسيطر على الجميع، وقام رجال الشرطة بفرض كردون أمني، وقام خبراء الأدلة الجنائية بالمعاينة.

وانتقلت جهات التحقيق إلى المكان، وناظرت جثمان المجني عليه، وتبين إصابته بكدمات وجروح في الوجه والدماء تتساقط من جسده، وتبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

خلافات

ومن خلال استماع رجال الشرطة إلى شهود العيان، بعد تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان، تبين أنه في يوم الواقعة نشبت خلافات بين المجني عليه وجيرانه وتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، ليقوم المتهمون الثلاثة بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض فسقط على الأرض جثة هامدة.

قانوني يوضح العقوبة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح أحمد داود المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه عقوبة الإعدام شنقا في حال توافر السبق والإصرار في الواقعة وفق المعلومات المشار إليها حيث استدرج المتهم المجني عليه لمكان الواقعة وأطلق عليه الرصاص، وتصل العقوبة للسجن في حالة عدم توافر نية السبق والإصرار.