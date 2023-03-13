«الشباب والرياضة» تنظم ملتقى توظيفي للفتيات.. اعرف الميعاد وكيفية التقديم

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن يوم توظيفي مفتوح للفتيات، وذكرت بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، فضلا عن ميعاد التقديم ومكانه.

وأعلنت الإدارة المركزية، حاجة شركة Alarabia Group لشغل بعض الوظائف بها للفتيات، وذلك وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ملتقى توظيفي للفتيات

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل الملتقى التوظيفي للفتيات وفقا لما كشفته صفحة وزارة الشباب والرياضة.

- يعقد الملتقي التوظيفي للفتيات بمركز التعليم المدني بالجزيرة غدا الثلاثاء الموافق 15 مارس من الساعة 3 ظهرا إلى 8 مساء وتطلب التخصصات التالية:

- Office Manager

- Talent Acquisition Specialist

- Talent Acquisition Supervisor

- Promoter (sales Indoor)

- Florist

- Content Manager

- Social Media Moderator

- ويعقد الملتقي التوظيفي مجاني دون دفع أي رسوم لأنه مقدم من وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر للتنمية» من خلال مبادرة توظيف مصر.

وتعمل وزارة الشباب والرياضة، على تسهيل مهمة البحث عن وظائف، حيث توفر فرص عمل متعددة في مجالات مختلفة، ويمكن التقديم على المتلقى من خلال الضغط هـنا.