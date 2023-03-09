يوم توظيفي مفتوح في عدد من المحافظات.. تعرف على طريقة التقديم

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن يوم توظيفي مفتوح في المحافظات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

تفاصيل يوم توظيفي مفتوح

وأعلنت وزارة الشباب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن ملتقي التوظيف مركز شباب مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل – محافظة بني سويف لشركات القطاع الخاص، من أجل تسهيل البحث عن وظائف في مجالات مختلفة في مكان واحد.

وسيكون في انتظار الأشخاص عند الذهاب لملتقى التوظيف مسؤول توظيف من كل شركة وممكن التقدم على أكثر من وظيفة في أكثر من شركة خلال اليوم، وللتسجيل يمكن الدخول على هذا الرابط والذهاب يوم السبت الموافق 18 مارس الجاري إلى العنوان المذكور أعلاه.

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة أيضا، عن يوم توظيف مفتوح بنزل شباب قنا – محافظة قنا لشركات القطاع الخاص، وعلى الراغبين في الحضور والتقديم على الوظائف المختلفة بملتقى التوظيف المعلن عنه الضغط على هذا الرابط والذهاب يوم 16 مارس إلى العنوان المذكور.