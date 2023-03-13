إصلاح كسر ماسورة مياه في حي مصر الجديدة

تلقت غرفة العمليات في حي مصر الجديدة، بلاغا بكسر ماسورة مياه في شارع الأقصر مع شارع أسوان بنطاق حي مصر الجديدة، ووجه اللواء حسام لبيب محمد خميس، رئيس حي مصر الجديدة، إدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية وبالتنسيق مع شركة المياه، وتم الإصلاح واتخذ اللازم.

رفع كفاءة النظافة بالشوارع

من ناحية أخرى، نسّق رئيس حي مصر الجديدة مع وحدة الرصد البيئي بالحي وشركة «إنفيرو ماستر للنظافة» لمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة وتجريد ورفع المخلفات، وتفريغ ورفع المخلفات، وتهذيب الأشجار والكنس الآلي في شوارع العروبة والألفي والاستاد البحري، ومصطفى حلمي، وصبري أبوعلم، والحجاز، السباق، ونزية خليفة، وحديقة الأهرام، وحديقة غرناطة بنطاق حي مصر الجديدة، في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالارتقاء بمنظومة النظافة الخاصة بشركة إنفيروماستر لنظافة في المنطقة الشرقية، وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحت إشراف الدكتور ابراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.