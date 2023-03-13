رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إصلاح كسر ماسورة مياه في حي مصر الجديدة

كتب:

وائل فايز
06:50 م | الإثنين 13 مارس 2023
كسر ماسورة مياه

كسر ماسورة مياه

تلقت غرفة العمليات في حي مصر الجديدة، بلاغا بكسر ماسورة مياه في شارع  الأقصر مع شارع أسوان بنطاق حي مصر الجديدة، ووجه اللواء حسام لبيب محمد خميس، رئيس حي مصر الجديدة، إدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية وبالتنسيق مع شركة المياه، وتم الإصلاح واتخذ اللازم.

رفع كفاءة النظافة بالشوارع 

من ناحية أخرى، نسّق رئيس حي مصر الجديدة مع وحدة الرصد البيئي بالحي وشركة «إنفيرو ماستر للنظافة» لمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة وتجريد ورفع المخلفات، وتفريغ ورفع المخلفات، وتهذيب الأشجار والكنس الآلي في شوارع العروبة والألفي والاستاد البحري، ومصطفى حلمي، وصبري أبوعلم، والحجاز، السباق، ونزية خليفة، وحديقة الأهرام، وحديقة غرناطة بنطاق حي مصر الجديدة، في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالارتقاء بمنظومة النظافة الخاصة بشركة إنفيروماستر لنظافة في المنطقة الشرقية، وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحت إشراف الدكتور ابراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

اقرأ المزيد:

محافظة القاهرة تفتتح كوبري مشاة بحي المعصرة لخدمة 300 ألف مواطن

محافظة القاهرة تعلن زيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة «المواطن أولا»

أماكن تحليل الزواج في محافظة القاهرة 2023.. ومواعيد العمل

أماكن تواجد معرض أهلا رمضان في محافظة القاهرة.. اعرف الأقرب لمنزلك
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.