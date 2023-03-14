محافظ جنوب سيناء: إنشاء جهاز رقمي لرفع كفاءة المرافق

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تسعى لإنشاء جهاز رقمي لرفع كفاءة المرافق، موضحًا أنه جرى الاستعانة بفرق من محافظة أسوان لتدريب المهندسين في جنوب سيناء.

مجلس مدينة ذكي

وأضاف «فودة»، في تصريحات لـ«الوطن» أنه حضر تدريب للمهندسين الجدد أعضاء مركز شبكات المرافق بمجلس مدينة شرم الشيخ الذكي، والمزمع تكوينه بالمحافظة بإشراف مركز شبكات المرافق التابع لمحافظة أسوان، في إطار التعاون المثمر بين الجانبين.

وأشاد المحافظ بأعمال التدريب النظري والعملي بمواقع العمل ووجه الشكر لمحافظة أسوان وجهاز شبكات المرافق والتخطيط العمراني والتغيرات المكانية بها، مشيرا إلى أن الغرض الرئيس هو إنشاء جهاز رقمي بجنوب سيناء، لرفع جميع المرافق والبنية التحتية بمدينة شرم الشيخ وباقي مدن المحافظة.

وأوضح أن أعمال «اللاند سكيب» وساري العلم بمحيط المجلس أوشكت على الانتهاء، بالإضافة أنه جرى توفير فرش الإدارات، ومركز خدمات مصر، موضحاً أن مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بشرم الشيخ جاهز للعمل.

وشدد على قرب انتهاء أعمال مبنى الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ استعدادا لافتتاحه، موضحًا أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة، وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، بالإضافة إلى تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها.

انتهاء الأعمال الإنشائية في القرية التراثية

وأعلن المحافظ عن انتهاء أعمال الانشائية بالقرية التراثية استعدادا لانطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث بشرم الشيخ.

تابع أن القرية التراثية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأشار المحافظ ان القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفيةK و 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.