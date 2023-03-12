«الحياة اليوم» يرصد جهود الدولة في دعم المزارعين بالمنوفية

يواصل برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، سلسلة حلقاته لرصد المشروعات القومية والتنموية بمحافظة المنوفية.

زراعة قمح وفاصوليا وأرز

وقال عبدالله عبدالحليم خضر، أحد المزارعين بقرية كفر داوود بالمنوفية، إنه يزرع في أرضه الزراعية القمح وفاصوليا وبطاطس، ويحصل على التقاوي من الإرشاد الزراعي، حيث يتم إرشاده بالتقاوي الجيدة، كما يزرع أرز نوع «171» و«مصر 3».

وأضاف «خضر» أنه يورد الحصة الخاصة به للحكومة، كما توكل الحكومة تاجر يورد لها بالحيازات الخاصة بهم وباسمهم، ويطلعهم على محضر التسليم.

من جهته قال حامد أباظة، أحد المزارعين بالقرية، إن مساحة أرضه الزراعية حوالي 6 أفدنة منهم فدانين قمح وفدانين فاصوليا والباقي برسيم، كما أنه يربي 4 رؤوس من الماشية.

مزارع: القمح محصول حلو

وأشار «أباظة» إلى أنه يورد 5 طن قمح، متابعا: «القمح محصول حلو، ومكنش قبل كدة بينزرع، مكنش بيجيب محصول ولا إنتاج».

ولفت عبدالمنعم عبدالستار، أحد المزارعين إلى أنه يمتلك فدانين من الأراضي الزراعية، منهم فدان غلة قمح، ونصف فدان فاصوليا، ونصف فدان برسيم، متابعا: «كيلو الفاصوليا بيتباع جملة بـ 30 جنيه»