المحافظات: استنفار لاستقبال شهر رمضان بمعارض للسلع المخفضة ومواجهة المحتكرين

رفعت جميع محافظات الجمهورية درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان من خلال التوسع فى افتتاح معارض «أهلاً رمضان»، ضمن جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

«الإسكندرية»:إعلان قائمة الأسعار بتخفيضات 35%

واعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أحدث قائمة أسعار لمنتجات الشهر الكريم التى تم طرحها فى معارض «أهلاً رمضان 2023» بالإسكندرية، وتصل التخفيضات فيها إلى 35%. وقال «الشريف»، لـ«الوطن»، إنّ السلع مطروحة داخل المعرض بتخفيضات كبيرة، حيث بلغ سعر كيلو الأرز الحر 17 جنيهاً، والأرز المدعم 14 جنيهاً بدلاً من 16 جنيهاً، والسكر 18 جنيهاً بدلاً من 22 جنيهاً، بالإضافة إلى تخفيضات على باقى السلع الأساسية، والفاكهة والخضراوات.

«البحيرة»: خطة للتوسع فى المنافذ

وقالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إنه تم افتتاح 14 معرض «أهلاً رمضان» بمدن ومراكز المحافظة وبأسعار مخفضة بنسبة 30% عن الأسواق المحلية، وهناك خطة للتوسع فى افتتاح المعارض خلال الأيام القادمة وفى شهر رمضان.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال رمضان، ووجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة على مدار الساعة للتأكيد على توافر السلع الغذائية والالتزام بالأسعار التى أقرتها «التموين والغرفة التجارية».

«القليوبية»: مواجهة للغش والاحتكار

وأعلنت محافظة القليوبية ارتفاع عدد معارض «أهلاً رمضان» بالمحافظة إلى 9 منافذ، يمكن للمواطن الحصول على السلع منها وفق خريطة المعارض والمنفذ الأقرب لمنزله، وتقدم السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30%، لمحاربة الغش التجارى ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية. وقالت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إن المديرية استعدت لاستقبال شهر رمضان بتوفير كافة السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 40%، فى معارض وشوادر «أهلاً رمضان» التى يتخطى عددها 50 منفذاً بالمحافظة، فضلاً عن إطلاق سيارات متنقلة ومحمَّلة بالسلع الغذائية إلى القرى والكفور.

وأشارت «عبدالرحمن» إلى تكثيف الرقابة التموينية على المحلات التجارية والمخابز والمخابز البلدية وردع المخالفين للقوانين، بالإضافة إلى الرقابة على الأسعار فى معارض وشوادر أهلاً رمضان والمنافذ الأخرى الخاضعة للدولة وإلزامهم بالأسعار المخفضة المتفق عليها.

«الغربية»: طرح كميات كبيرة من أسماك البلطى والبورى بأسعار مخفضة 30%

وافتتحت محافظة الغربية 15 معرضاً لـ«أهلاً رمضان»، داخل المراكز والمدن، لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، لرفع العبء عن كاهل المواطن، ومحاربة جشع التجار.

وأكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، لـ«الوطن»، أن المحافظة حرصت على التوسع فى إنشاء المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تنوُّع المنتجات وبجودة عالية، بلغت 15 معرضاً لـ«أهلاً رمضان». وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح 13 معرضاً من معارض «أهلاً رمضان» بمدن ومراكز المحافظة، ووجّه بحُسن استقبال المواطنين والتعامل معهم، وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع، والالتزام بالأسعار المعلنة طوال مدة المعرض، وكلّف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشن حملات مكثفة يومياً على جميع المنافذ والمحلات التجارية.

«كفر الشيخ»: حملات على المنافذ

وقال المحاسب عماد عبدالغنى حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، إنّ المعارض تضم جميع أنواع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و30%، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة البسطاء والأكثر احتياجاً، والتخفيف عن محدودى الدخل.

وأشار إلى أنه جارٍ الاستعداد لشهر رمضان بطرح كميات كبيرة من اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 40% على البعض منها، وافتتاح 22 شادراً ومنفذاً قبل شهر رمضان على مستوى المحافظة، وسيتم توفير 8 آلاف طن من اللحوم المستوردة والبلدى فى جميع المنافذ بتخفيضات تصل إلى 35%، بالإضافة لتوفير 250 طناً من الدقيق المدعم، علاوةً على طرح كميات كبيرة من الأسماك البلطى والبورى وغيرها بأسعار مخفضة 30%.

«المنيا»: إجراءات ضد المخالفين

وفى الوجه القبلى أعلنت محافظة المنيا استعدادها لاستقبال شهر رمضان، من خلال التنسيق بين مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية والرقابة على الأسعار، بالتوازى مع تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد محتكرى السلع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

«القاضى»: 10 معارض كبرى لـ«أهلاً رمضان»

وأعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، عن التوسع فى إقامة معارض «أهلاً رمضان» بالمراكز، لتوفير كل السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أنه يتم عرض منتجات رمضان بمختلف المراكز من خلال 10 معارض كبرى لـ«أهلاً رمضان».

«سوهاج»: معارض ثابتة ومتحركة

وافتتحت مديرية التموين بمحافظة سوهاج أكثر من 78 فرعاً ومقراً ثابتاً ومتحركاً لمعرض أهلاً رمضان لتقديم السلع الأساسية والسلع الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة بأكثر من 35%، على أكثر من 100 سلعة.

«أسيوط»: تعاون مع «التموين»

من جانبه قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يجرى التوسع فى افتتاح معارض رمضان لبيع السلع الغذائية المخفضة، والوصول إلى القرى والتجمعات لتخفيف العبء عن المواطنين والاطمئنان على توافر جميع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعارها المخفضة.

وفى الإسماعيلية، تم افتتاح منفذ جديد فى مدينة التل الكبير بالتعاون مع مبادرة «كلنا واحد»، ضمن منافذ «أهلاً رمضان» لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، فيما يشهد المنفذ زحاماً من قبَل المواطنين لشراء السلع الغذائية وياميش رمضان التى شهدت تخفيضاً فى الأسعار وصل إلى نحو 20%.