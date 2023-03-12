شعبة الخضر والفاكهة: الأسعار مستقرة قبل رمضان.. والطماطم بـ6.50 جنيه

يشهد سوق العبور اليوم استقرارا في أسعار الخضروات والفاكهة، وانخفاض أسعار بعض الأنواع عن أمس، مع استمرار إقبال المواطنين على شراء الخضروات بشكل يومي، خاصة الأنواع التي تصلح للتخزين، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وفقا لحامد عبدالله عضو شعبة الخضروات والفاكهة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وقال عبدالله في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ سعر الطماطم، اليوم، يتراوح بين 4 و6.50 جنيها، والبطاطس بين 4 و6 جنيهات، والكوسة من 3.5 إلى 5.5 جنيه، فيما يتراوح سعر البصل بين 10 و15 جنيها، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيها، والفاصوليا الخضراء بين 19 و25 جنيها، والخيار بين 3.5 إلى 5.5، بينما يتراوح سعر البسلة بين 12 و16 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 8 و12 جنيها بعدما وصل أمس إلي 13 جنيهاً.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وأضاف أنّ البرتقال البلدي يتراوح سعره اليوم، بين 3.5 و5.5 جنيه، والسكري بين 4 و6.5، واليوسفي بين 5 و11 جنيها، والليمون البلدي بين 6 و12 جنيها، فيما يتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيها، والفراولة بين 8 و12 جنيها، والرمان بين 8 إلى 18 جنيها.

وتابع عضو شعبة الخضروات والفاكهة، أنّ هناك أنواعا معينة من الخضروات والفاكهة، تراجعت أسعارها اليوم، لافتا إلى استمرار توافر كافة أنواع الخضروات والفاكهة في الأسواق، في ظل إقبال المواطنين الدائم على شراء الخضروات، والذي يزداد الفترة الحالية مع اقتراب حلول شهر رمضان.