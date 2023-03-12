«العليا للحج والعمرة»: إلزام المعتمرين بباركود للخروج من المنافذ

كشف ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن بعض الشروط اللازمة للمعتمرين والحجاج قبل مغادرة البلاد متوجهين للملكة العربية السعودية، بعد إيقاف 180 معتمرا بمطار القاهرة خلال سفرهم لـ العمرة، قائلا: العمرة مش تذكرة.

أهمية الباركود

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يلزم المعتمرين بباركود للخروج من المنافذ والدخول على بوابة العمرة من خلال هذا الباركود قبل السفر والتأكد من بياناتهم.

الوسيط يتحايل على القانون

وأكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الوسيط يتحايل على القانون من أجل التوفير لنفسه، ولا يذهب لشركات السياحة وبالتالي لا يحصل على باركود.

واختتم ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن رسوم الباركود 3200 جنيه وهي المصاريف الرسمية الموثقة، وقد تصل إلى 4 آلاف جنيه حسب الضرائب.