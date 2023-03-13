أحمد المسلماني يكشف لـ«الحياة» كيف نشأ العالم الحديث بعد صراع العلم والفلسفة؟

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن تاريخ الفكر في العالم ينقسم إلى حقبة الأساطير ورمزها هوميروس، والحقبة الثانية الفلسفة ورمزها أفلاطون وأرسطو وسقراط، والحقبة الثالثة حقبة العلم، لافتا إلى أن انتقال العالم من العلم إلى الفلسفة أحدث فارقا كبيرا، ولكن سرعان ما انقسمت الفلسفة إلى المثالية عند أفلاطون والواقعية عند أرسطو، والدكتور زكي نجيب محمود قال إن أرسطو انتصر بواقعيته وحكم حركة العلم 20 قرنا من الزمان، لأن المسلمين في الشرق والمسحيين في الغرب اجتمعا على المنهج الأرسطي.

أعمال أرسطو

وأوضح «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» والمذاع على فضائية «الحياة»، أن العالم ديكارت بدأ يحطم أعمال أرسطو بطريقة هادئة ونقدية في ظل انتشار حركة العلم، لأنه تابع ما أحدثه جاليلو من تعدى عنيف على ارسطو فكانت النتيجة حرق مؤلفاته، فبدأ ديكارت يهد منهج أرسطو بهدوء ويؤسس لمنهج علمي جديد.

جاليلو اتبع منهج كوبرنيقوس

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني إلى أنّ جاليلو اتبع منهج كوبرنيقوس خاصة في أن الأرض كروية وليست ثابتة، ما جعل إيناشتين يصفه بعد ذلك بأنه أبو العلم الحديث، وكان ديكارت رمزا للفلسلفة وجاليلو رمز العلم كانا نموذجا لولادة العلم والعصر الحديث.