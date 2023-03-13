الفنانة نهال عنبر تؤدي مناسك العمرة: «أحلى أيام الواحد بيقضيها»

حرصت الفنانة نهال عنبر، على أداء مناسك العمرة وكشفت عن الأمر لجمهورها من خلال مشاركتها فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» وهي تؤدي المناسك.

وظهرت الفنانة نهال عنبر في الفيديو قائلة: «هنا أحلى أيام الواحد بيقضيها وهو بيؤدي مناسك العمرة، الكعبة من أجمل الحاجات اللي بحب أقعد قدامها أفضل اقرأ قرآن وادعي لأي حد والكعبة قدامكم اللي عاوز يدعي لحد».

نهال عنبر تؤدي مناسك العمرة

وتابعت نهال عنبر قائلة: «أنا سعيدة بالمناسك اللي بعملها دي والمدينة ومكة الواحد بيحس كدا براحة نفسية وهو قريب من ربنا وقريب من البيت الحرام وأنا سعيدة جدا وقولت أشاركم معايا والكعبة أهي كل اللي عايز يطلع معلش أنا محبتش أطلع لايف بحس ان المكان له قدسيته».

يذكر أن الفنانة نهال عنبر تشارك في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل الكتيبة 101 ويشارك فيه عدد من الفنانين منهم آسر ياسين وعمرو يوسف ووفاء عامر وفتحي عبد الوهاب ومحمود حجازي وعدد آخر من الفنانين بالاضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف آياد صالح وإخراج محمد سلامة.