«القابضة للمياه» تطالب قائدي السيارات بتجنب السير بسرعات عالية في الأمطار

حذرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها، المواطنين باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية خلال مواجهة الأمطار المتوقع سقوطها خلال الساعات المقبلة، حسب بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتوقع تقلبات في الطقس، كالتالي:

الإجراء الأول

تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار التحرك بسهولة ويسر.

الإجراء الثاني

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومتر/ساعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

الإجراء الثالث

تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة، تحسبا لأي انهيار لها.

الإجراء الرابع

تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية، تجنبًا لخطر الصعق.

تطبيق خطط الطوارئ بالمناطق المتوقع ان تشهد سقوط أمطار

وطالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات التابعة لها بتطبيق خطط الطوارئ بالمناطق المتوقع أن تشهد سقوط أمطار، لافتا إلى انتشار معدات وسيارات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية والاسماعيلية وسيناء والقاهرة والجيزة منذ قليل، بالمحاور الرئيسية والأنفاق ومطالع الكباري، للتعامل مع الأمطار التي قد تشهدها المحافظات، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

انتشار فرق المتابعة الميدانية بمختلف الميادين ونقاط التمركز لرصد أماكن سقوط الإمطار

واكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انتشار فرق المتابعة الميدانية بمختلف الميادين ونقاط التمركز، لرصد أماكن سقوط الأمطار، للتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى تمركز المعدات في كل المناطق الحيوية.