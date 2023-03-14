القصة الكاملة لإنهاء حياة طفلين والشروع بقتل 4 آخرين بسوهاج للثأر

جريمة بشعة هزت الشارع السوهاجي منذ أكثر من 3 أعوام، شهدها مركز طهطا بمحافظة سوهاج، عندما أقدم عامل على أخذ ثأره من أطفال فقتل 2 وشرع بقتل 4 آخرين، جميعهم أشقاء وأبناء عمومة، انتقاما وثأرا من والدي الأطفال.

وجمعت خصومة ثارية بين عائلتي المتهم والمجني عليهم، فقرر المتهم، ترك والدى الأطفال، وأن يقتل الأطفال زيادة بحرقة قلوبهما وفقا للمحضر الرسمى، وبيَّت النية على قتل أطفالهم جميعا لينهى الأسرة وفقا لوصفه.

تفاصيل الواقعة وإطلاق الأعيرة النارية

استغل المتهم تجمع 6 أطفال ما بين الـ4 و10 سنوات بينهم 4 أشقاء ونجلي عمومتهم معا بالأرض الزراعية خاصتهم ليطلق عليهم جميعا وابلا من الرصاص قصدا قتلهم جميعا، فأودى بحياة شقيقين وإصابة نجلى عمومتهما وشقيقيهما، وفر هاربا عقب تجمع الأهالى على طلقات الرصاص واستغاثة الأطفال.

الإخطار الأمني وإسعاف الأطفال

أخطرت مديرية أمن سوهاج بالواقعة، وتم نقل الأطفال جميعا لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم، حيث لفظ طفلان أنفاسهما الأخيرة بينما أسعف 4 آخرين.

ضبط المتهم وحصر الضحايا

تم ضبط المتهم «س.ع»، 30 عاما، وحرر محضر بتهمة القتل العمد للطفلين «ع.هـ» وشقيقة «م.هـ»، والشروع في قتل شقيقيهما «ب.هـ» و«ن.هـ»، وأبناء عمومتمها «ص.ب»، و«ن.ع» في مارس 2018.

إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات

وأحيلت القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أسدلت الستار على الواقعة وأصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 15 عاما.