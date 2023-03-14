أمطار غزيرة حتى الصباح على قرى ومدن شمال سيناء

تتساقط على مدن وقرى شمال سيناء أمطار ما بين متوسطة وغزيرة منذ منتصف ليلة أمس حتى اللحظات بشكل متقطع.

وتساقطت الأمطار بشكل غزير منتصف الليل على بئر العبد ورمانة، وزادت حدة الأمطار على مدن العريش ورفح والشيخ زويد ومناطق الوسط من سيناء قبيل الفجر حتى ساعات الصباح الأولى بشكل غزير.

شفط المياه من شوارع المدينة بالعريش

وبدأت سيارات الكسح بشركة المياه ومجلس مدينة العريش العمل على شفط المياه الراكدة من شوارع المدينة، في المناطق الأكثر تجمعا للمياه، وذلك لسهولة عبور المارة.

وشهدت مدينة العريش اختفاء للمارة من الشوارع بسبب غزارة الأمطار، ووجود برك مائية في الشوارع الرئيسية والفرعية القريبة من وسط المدينة وشارع البريد وأم القرى والمستشفى وشارع البحر الساحلي.

استعدادات مجلس المدينة للأمطار

ووضع مجلس مدينة العريش خلال اليومين الماضيين، الاستعدادات لاستقبال الأمطار بتنظيف بيارات الصرف الصحي في عدة نقاط تشهد تجمعات للمياه.

وحذر مجلس مدينة العريش في بيان له، الأهالي من رمي القمامة في نهر الطريق، وفي منطقة سد الوادي، مؤكدا أن هذا قد يعيق جريان المياه، ويعمل على تراكم القمامة والبرك المائية في المنطقة.

بدوره، أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، أن هناك أمطارا أخرى مقبلة، وأن هناك تقلبات جوية محتملة حتى نهاية الأسبوع.

تحذير المواطنين من تخفيف الملابس

وحذر المرصد المناخي المواطنين من تخفيف الملابس، والعمل على أخذ جميع الاحتياطات لمواجهة الموجة الباردة.

ومن جهة أخرى، أكد مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان له، أن الأمطار التي تساقطت فجر اليوم غير مؤثرة، لطبيعة التربة في المدينة والقرى، والتي بدورها تشفط المياه ولا يبقى لها أثر.