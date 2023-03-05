مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء قصف أوكراني على مقاطعة لوجانسك

لقى شخص واحد وأصيب اثنان آخران جراء قصف القوات المسلحة الأوكرانية، مدينة «يوريفكا» بـ«مقاطعة لوجانسك» التي أعلنت «موسكو» على إثر استفتاء في 2022، ضمها إلى جانب «زابوريجيا - دونيتسك - خيرسون»، إلى أراضي «روسا الاتحادية».

وفي وقت سابق، قصف القوات الأوكرانية بـ7 قذائف من عيار 155 ملم، منطقة «بتروفسكي» في «دونيتسك» و«نيكيتوفسكي» في هورليفكا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

انفجار قوي يهز الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» من «زابوريبجيا»

ومساء أمس السبت، هز انفجار قوي، بالجزء الخاضع لسيطرة «كييف» من «مقاطعة زابوريجيا»، وفقا لما ذكره عضو المجلس الرئيسي لإدارة المنطقة، رئيس حركة «نحن مع روسيا» فلاديمير روجوف.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه لن يكون من الصعب عليه حل الأزمة الأوكرانية خلال 24 ساعة فقط، إذا أعيد انتخابه رئيسًا لبلاده، مضيفا في المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، إن «واشنطن» تخصص أموالا لدعم «كييف» أكثر بكثير من دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» الأخرى، رغم من أن نتيجة الأزمة لهذه الدول أكثر أهمية من الولايات المتحدة.

وشدد ترامب، على أن «واشنطن» خصصت 140 مليار دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بعض نجاحات «كييف» لا يمكنها تعويض الخسائر الفادحة

وألقى فرانكوبان بظلال من الشك على الفرضية المشتركة بين حلفاء أوكرانيا بأن «موسكو» تعاني من هزيمة اقتصادية وعسكرية، مضيفا أن بعض النجاحات التي حققتها «كييف» لا يمكنها تعويض الخسائر الفادحة

وفي «أوتاوا»، أعلنت وزارة الدفاع الكندية، أن رئيس هيئة أركان الدفاع واين إير، ناقش خلال زيارته إلى «كييف»، واجتماعه مع القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني ونائب وزير الدفاع أندريه شيفتشينكو، تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

بدورها، قالت قناة هيئة البث الإسرائيلية «كان»، مساء امس السبت، إن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، منحت «تل أبيب» الضوء الأخضر لبيع ألمانيا صواريخ «حيتس 3» للدفاع الصاروخي، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد يعلن عن الصفقة خلال زيارته إلى العاصمة الألمانية «برلين» بعد 10 أيام.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر «تليجرام» إنه في ذكرى حادث « سالزبوري»الخامسة للحادث الذي وقع في 2018، تم إطلاق زيف مفاده إلقائها كلمة بذيئة حول ضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرجي سكريبال على التلفزيون

من جانبها، نقلت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، عن مسؤول أمريكي مطلع، قوله إن إدارة بايدن تقترب من تشديد القواعد على استثمارات بلادها في التقنيات المتقدمة التي تدخل في تطبيقات الأمن القومي في الصين.