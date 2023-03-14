«الأرصاد» تحذّر من التقلبات الجوية.. وانخفاض كبير في درجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة اليوم بقيم تتراوح بين 8 حتى 9 درجات على محافظات شمال البلاد، وصولا إلى القاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى ومحافظة شمال الصعيد، مع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ الطقس سيكون باردا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والعربية ومدن القناة وخليج السويس، وحتى شمال الصعيد، في حين يسود طقس دافئ على محافظات جنوب البلاد، ومع بداية ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة على أنحاء الجمهورية كافة، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، كما يلي.

- القاهرة 20 - 16

- العاصمة الإدارية 20 - 15

- أكتوبر 20 - 15

- بنها 20 - 15

- دمنهور 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 14

- كفر الشيخ 20 - 16

- المنصورة 21 - 16

- الزقازيق 21 - 15

- شبين الكوم 20 - 15

- طنطا 20 - 15

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 19 - 15

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 21 - 14

- العريش 22 - 14

- رفح 22 - 14

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 22 - 04

- كاترين 17 - 06

- الطور 23 - 14

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 23 - 18

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 13

- مطروح 18 - 12

- السلوم 30 - 10

- سيوة 20 - 12

- رأس غارب 27 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 15

- شلاتين 23 - 15

- حلايب 23 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 24 - 16

- الفيوم 23 - 11

- بني سويف 22 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 31 - 14

- الوادي الجديد 31 - 11

- أبو سمبل 30 - 14