مصرع سيدة صعقا بالكهرباء أثناء «غسيل الملابس» في سوهاج

تعرضت ربة منزل بمركز البلينا في محافظة سوهاج لصعق كهربائي أثناء غسيل الملابس، إثر ملامسة يديها لسلك عار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية إخطارا يفيد مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء.

صعق كهربائي

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، وتبين وصول المدعوة «عبير ع ا م»، 25 عاما، ربة منزل، وتقيم بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج لمستشفى البلينا المركزي، جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ملامسة سلك كهربائي عار

وبسؤال والدها المتوفية ويدعى «علي ا م ع»، 72 عاما، موظف على المعاش، قرر بأنه أثناء قيام ابنته بغسيل الملابس لامست يدها أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية، مما اسفر عن صعقها ووفاتها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.