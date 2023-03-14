شاب يقتل شقيقه بعدة طعنات في الصدر والبطن بسبب خلافات أسرية في شبرا

أنهي شاب حياة شقيقه طعنا بالسكين، بسبب خلافات أسرية في منطقة شبرا، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، والدافع وراء ارتكابها.

قسم شرطة شبرا الخيمة يتلقى بلاغا من المستشفى

تلقي مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بلاغا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول شاب مصابا بعدة طعنات نافذة في الصدر والبطن ووفاته أثناء محاولة إسعافه.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم الشرطة، وتبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود. ب. ع»، في العقد الثالث من العمر ، وبالفحص تبين إصابته بعدة طعنات نافذة في البطن والصدر، كما تبين خلو بافي الجثة من ثمة إصابات أخرى.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

وكشفت التحريات أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.