سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة دون مصنعية أو ضريبة.. «اعرف وصل كام»

تباينت أسعار الذهب محليا، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة، وأسعار الأعيرة الأخرى، في محلات الصاغة اليوم، وفق ما كشفت عنه شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21 ، والأعيرة الأخرى من المعدن الثمين، مع بداية التداولات الصباحية في محلات الصاغة، خلال عمليات الشراء دون حساب المصنعية والدمغة والضريبة.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وبينها عيار 21 في مصر، كما يلي:

- سعر أوقية الذهب 1910 دولارات.

- عيار 24 سجل 2154 جنيها للبيع، مقابل 2177 جنيها للشراء.

- عيار 21 سجل 1885 جنيهات للبيع، مقابل 1905 جنيهات للشراء.

- عيار 18، سجل 1616 جنيهًا للبيع، مقابل 1633 جنيها للشراء.

- عيار 22، سجل 1975 جنيهًا للبيع، مقابل 1966 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، 15.080 جنيها للبيع، و15.240 جنيها للشراء، وفقا لآخر الأسعار المعلنة من جانب شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.