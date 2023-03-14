حبس المتهم بقتل حماته في البدرشين.. ومحام يوضح العقوبة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل حماته بالبدرشين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تم ضبطه، وتم نقل جثمان الضحية لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وقررت انتداب الصفة التشريحية، وعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحري عن النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الجريمة

تعود تفاصيل الجريمة عندما تلقي الواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان سيدة داخل مسكنها في قرية سقارة، وبالفحص تبين أن زوج ابنة المجني عليها، وهو من وراء قتلها وتم استهدافه وبعد استصدار أذن مسبق من النيابة العامة، وتمكنت القوات من ضبطه واعترف بارتكابه للجريمة، بسبب خلافات بينهم.

المتهم مثل الجريمة

وبالتحريات تبين أن المتهم ترك الضحية لعدة أيام داخل منزلها، بعد ارتكابه للجريمة وفر هاربًا، والجيران اكتشفوا الجريمة وقاموا بإبلاغ ضباط الشرطة، وبتفريغ الكاميرات لمسرح الجريمة رصدت لقطات ما حدث، ومثل المتهم جريمته بالصوت والصورة، أمام فريق النيابة لبيان كيفية ارتكابه للجريمة.

عقوبة القتل العمد

وفي هذا الصدد، قال محمود عبدالله المحامي، إن المتهمين يواجهون عقوبة القتل العمد إذ أنهم ترصدوا للمجني عليه واتفقوا على قتله لسرقة التوك توك الخاص به، ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه: «يحكم على فاعل هذه الجناية (القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».