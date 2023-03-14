برنامج «8 الصبح» يبرز ملف «الوطن»: «المعارض السلعية.. تضبط بوصلة الأسواق»

عرض برنامج «8 الصبح»، الذي تقدّمه الإعلامية أسماء يوسف، على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، حول أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان في معارض «أهلا رمضان» وغيرها كونها مظلة تحمي المواطن من الغلاء، بعنوان «المعارض السلعية.. تضبط بوصلة الأسواق».

جهود الدولة لضبط الأسعار

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر، إن التدخل وضبط الأسعار دور الحكومة والدولة المصرية الأساسي في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن الدولة أطلقت معارض «أهلا رمضان» منذ حوالي شهرين، ووفرت كل السلع الغذائية فيها بأسعار مخفضة تتراوح بين 30% و40%، موضحا أن الأزمات العالمية تؤثر على أسعار السلع الاستراتيجية نظرًا لاستهلاكها يوميا، فضلا عن إطلاقها وتوفيرها كل السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة في منافذ الخدمة الوطنية على مستوى محافظات مصر.

وزارة التموين توفر معارض كثيرة

وأضاف «عامر»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف على قناة «DMC»، أن وزارة التموين توفر معارض كثيرة وكبيرة على مستوى الجمهورية ويصل عددها بالآلاف، كما أنها طورت عدد كبير من المنافذ التقليدية الخاصة بها لكي تضاهي المنافذ الأخرى في القطاع الخاص.