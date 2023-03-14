تعرف على خريطة مسلسلات رمضان 2023.. 4 قنوات تعرضها حصريا

قبل أيام من بداية موسم الدرما الرمضانية يبحث الجمهور عن خريطة عرض مسلسلات رمضان 2023 على القنوات الفضائية، بعد ما كشفت القنوات عن خريطتها خلال شهر رمضان والتي تتضمن مجموعة كبيرة من المسلسلات الحصرية التي تعرض على شاتها من بطولة أبرز نجوم الدراما في مصر والوطن العربي.

وتعرض قناة «DMC» ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2023، 4 مسلسلات حصرية من أبرزها مسلسل «جعفر العمدة» بطولة الفنان محمد رمضان وإخراج محمد سامي، ومسلسل «سوق الكانتو» الذي يجمع أمير كرارة ومي عز الدين للمرة الأولى معا، وإخراج حين المنباوي، وتتسع القائمة لتشمل مسلسل «تحت الوصاية» بطولة منى زكي وإخراج محمد شاكر خضير، بجانب مسلسل «الصفارة» بطولة أحمد أمين.

خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة «CBC»

وتتضمن خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة «CBC»، أربع مسلسلات حصرية تبدأ بـ«1000 حمد الله ع السلامة» بطولة النجمة يسرا، و«عملة نادرة» بطولة نيللي كريم وإخراج محمد جمال العدل، بالإضافة إلى مسلسلي الـ15 حلقة :«جت سليمة» بطولة دنيا سمير غانم و«مذكرات زوج» بطولة طارق لطفي.

مسلسلات رمضان 2023: «الكبير أوي» حصريا على قناة «ON»

كما تعرض قناة «ON» مسلسلات رمضان 2023 الحصرية منها، «الكبير أوي» الجزء السابع بطولة الفنان أحمد مكي، و«ضرب نار» الذي يجمع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، بالإضافة إلى مسلسل الدراما الوطنية «الكتيبة 101» بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف، إخراج محمد سلامة.

فيما تعرض قناة الحياة فتعرض مسلسل «حضرة العمدة» بطولة روبي وإخراج عادل أديب حصريا على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.