هل تصوم السيدات الحوامل خلال شهر رمضان؟.. «الصحة» تحسم الجدل

حسم الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الجدل القائم كل عام حول صيام السيدات الحوامل، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه يمكنهن الصيام، لكن قبل هذه الخطوة لا بد من زيارة الطبيب المشرف على الحالة، وإجراء التحاليل اللازمة ومن ثم اتخاذ القرار .

وأوضح «عبد الغفار» أنه في حال إذا كانت السيدة حملها طبيعيا ولا تعاني من أي مشكلات صحية كالسكر وأمراض القلب أو مشكلات في الكلي، تصوم بشكل صحي، مؤكدا أنّ السيدة الحامل لن يتم إجبارها على ذلك، فإذا صامت وشعرت بالعطش عليها الإفطار فورا، لصحتها وصحة الجنين.

هل تصوم الحامل شهر رمضان؟

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّه في حال صيام السيدات الحوامل، لا بد من تعوض فترة الصيام وشرب الكثير من السوائل والعصائر، من بعد آذان المغرب وحتى وقت السحور، مشيرا إلى اتخاذ قرار الصيام بتروي بعد زيارة الطبيب المتابع للحالة.

التحاليل وقياس الضغط المستمر للسيدات الحوامل

ونصح الدكتور حسام عبد الغفار، السيدات الحوامل خلال فترة الحمل، بقياس الضغط باستمرار، مشيرا الى أنّ الضغط يكون أقل من معدلاته الطبيعية، لكن في حال ارتفاعه تكون الحامل عرضة لتسمم الحمل، لذلك القياس الدوري للضغط هو الوسيلة الآمنة، مشيرا إلى مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، والموجودة داخل الوحدات الصحية بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وطالب «عبد الغفار» بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 15335، مؤكدا استقبال التساؤلات والاستفسارات المختلفة كافة، بشأن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، ومعرفة أقرب الوحدات الصحية التابعة للسيدات الحوامل.