أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم.. «البلدي» بـ98 جنيها

شهدت أسعار الفراخ وفق المعلن في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم استقرارًا نسبيًا، إذ بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء مابين 73 و 74 جنيهًا وسط إقبال متوسط من المواطنين على الشراء.

وتستعرض «الوطن» تستعرض أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم وفق بيان البورصة في القليوبية واتحاد منتجي الدواجن.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وبلغت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم وفق بيان البورصة الرئيسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

لحم الفراخ البيضاء الكيلو من 73 و 74 جنيها.

الفراخ الساسو الكيلو من 105و 108جنيهات بانخفاض جنيهبن في الكيلو.

لحم الفراخ البلدي الكيلو من 98 و99 جنيها.

الفراخ الأمهات ابيض الكيلو من 64 و65 جنيها.

وبلغت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الكتاكيت وفق بيان البورصة الرئسية واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

كتكوت ابيض عمر يوم 21 جنيها.

كتكوت ساسو عمر يوم 15 جنيها.

كتكوت بلدي عمر يوم من 7.5 جنيه.

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 19.25 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيه.

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم وكيلو البط بورصة الدواجن بأنواعه

وتضمنت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في بورصة الدواجن سعر كيلو لحوم البط بأنواعه والذي شهد استقرارا وثباتا في السعر وفق بيان البورصة الرئيسية بالقليوبية واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

بط فرنساوي الكيلو 69 جنيها.

بط مسكوفي الكيلو 89 جنيها.

بط مولارد الكيلو 77 جنيها.

أسعار الكتكوت الرومي بأنواعه

وكشف بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها في محافظة القليوبية أسعار الكتاكيت كالتالي:

كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها

كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها

كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وجاءت أسعار البيض كالتالي :

بيض أحمر طبق 30 بيضة 102جنيه.

بيض أبيض طبق 30 بيضة 95 جنيها.

بيض بلدي طبق 30 بيضة 108 جنيها.