أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن بالقليوبية

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين في بورصة الدواجن استقرارا نسبيا وفق المعلن من بورصة الدواجن الرئيسية بسندنهور بمركز بنها، وكذلك اتحاد منتجي الدواجن، حيث تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء مابين 73 و74 جنيها، وسط إقبال متوسط من المواطنين للتداول في الأسواق

«الوطن» تستعرض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في بورصة الدواجن، وفق بيان البورصة في القليوبية واتحاد منتجي الدواجن، واستعراض اسعار البط بأنواعه والكتاكيت البط والفراخ والرومي وسعر طبق البيض بأصنافه.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في بورصة الدواجن وفق بيان البورصة الرئيسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن التالي:

لحم الفراخ البيضاء الكيلو من 73 و74 جنيها

الفراخ الساسو الكيلو من 100 و 104 جنيها

لحم الفراخ البلدي الكيلو من 98 و 99 جنيها

الفراخ الأمهات ابيض الكيلو من 64 و 65 جنيها بانخفاض 3 جنيهات في الكيلو

وبلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في بورصة الدواجن الكتاكيت وفق بيان البورصة التالي:

كتكوت ابيض عمر يوم 20 جنيها

كتكوت ساسو عمر يوم 15 جنيها

كتكوت بلدي عمر يوم من 7.5 جنيها

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 19.25 جنيها

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيها

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيها

أسعار الفراخ اليوم وكيلو البط بورصة الدواجن

وتضمنت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في بورصة الدواجن سعر كيلو لحوم البط بأنواعه والذي شهد استقرارا وثباتا في السعر وفق بيان البورصة الرئيسية بالقليوبية واتحاد منتجي الدواجن كالتالي :

بط فرنساوي الكيلو 69 جنيها

بط مسكوفي الكيلو 89 جنيها

بط مولارد الكيلو 77 جنيها

اسعار الكتكوت الرومي بأنواعه

وكشف بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها في محافظة القليوبية أن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في بورصة الدواجن و الكتكوت الرومي كالتالي :

كتكوت رومي اسمر عمر يوم 12 جنيها

كتكوت رومي ابيض عمر يوم 70 جنيها

كتكوت سمان ابيض عمر يوم 4 جنيهات

أسعار البيض اليوم

وشهدت أسعار البيض ضمن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في بورصة الدواجن وفق بيان البورصة الاسعار كالتالي :

بيض احمر طبق 30 بيضة 101 جنيه

بيض ابيض طبق 30 بيضة 95 جنيها

بيض بلدي طبق 30 بيضة 107 جنيها.