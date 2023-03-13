«الهجرة» تنظم دورتين تدريبيتين للراغبين في عمل مشروع خاص بالمحافظات

بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، تنظم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، دورات تدريبية مجانية، لشباب جميع المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وذلك في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب.

خلال الفترة من 25 مارس حتى 27 مارس

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، عبر الصفحة الرسمية للمركز، عبر «فيس بوك»: «لو بتحلم تفتح مشروع خاص بك بس مش عارف تبدأ إزاي أو حتى إيه هي فكرة مشروعك، فالتدريب دا ليك هيساعدك في تحقيق مشروع أحلامك، أول تدريب توليد فكرة مشروعك واللي من خلاله بتتعلم التعرف على مراحل الوصول لفكرة مشروع، التعرف وتحديد الاحتياجات الحقيقية الموجودة، إمكانية توليد أفكار فعالة وناجحة، طرق العصف الذهني لتوليد الأفكار، تحديد أهداف المشروع، تكوين نموذج أولي لفكرة مشروعكم، تحديد طرق اختبار الفكرة للتعرف على التحديات اللى ممكن تقابلك في مرحلة تنفيذ المشروع».

وأضاف المركز المصري الألماني خلال المنشور، أن التدريب سيكون سيكون داخل محافظة أسيوط، خلال الفترة من 25 مارس حتى 27 مارس من الساعة 10 صباحًا لـ 3 عصرا.

إمكانية توليد أفكار فعالة وناجحة

أما التدريب الثاني، أوضح المركز المصري الألماني، خلال المنشور أنه يتمثل في معرفة كيفية بدء مشروعك الخاص، ومن خلاله يتم التعرف على أشكال الشركات المختلفة واختيار الشكل المناسب لمشروعك، الخطوات اللازمة لبدء مشروعك، تحديد قيمة مشروعك المضافة والعمل على إبرازها، تعرف على عملائك وتحديدهم، تحديد قنوات الاتصال مع العميل والتخطيط لبناء علاقة متينة مع عملائك، تكوين خطة تنفيذ المشروع، وذلك خلال الفترة من 28 وحتى 30 مارس، من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا.