تفاصيل تطبيق مبادرة «اتكلم عربي» بعد انطلاق المرحلة الثانية

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال الأيام القليلة الماضية، المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي وعيشها مصري»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان «جذورنا المصرية»، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وذلك استكمالا لإطلاق تطبيق «اتكلم عربي»، والذي يعد أول تطبيق للغة العربية، يهدف للحفاظ على الهوية المصرية واللغة العربية، لأبناء المصريين بالخارج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، عقب إطلاق المرحلة الثانية منها.. تفاصيل تطبيق مبادرة «اتكلم عربي»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيانات لها.

عقب إطلاق المرحلة الثانية منها.. تفاصيل تطبيق مبادرة «اتكلم عربي»

- يتيح التطبيق الإلكتروني الخاص بمبادرة «اتكلم عربي»، الفرصة للأجيال المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة في أي مكان عن طريق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، وبالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية.

- تقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا.

- التطبيق يحافظ بشكل كبير على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

- الاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية.

- الهدف منه ربط المصريين المقيمين بالخارج ودعم هويتهم الوطنية المصرية، من خلال تعلم اللهجة المصرية واللغة العربية، لسهولة للتواصل بينهم وبين أهلهم في الداخل فيما بعد وعند عودتهم إلى وطنهم.

- يمكن تحميل تطبيق «اتكلم عربي»، من خلال متجر جوجل بلاى.

- التطبيق الذي يحمل شعار «اتكلم عربي وعيشها مصري»، يأتي ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

- «اتكلم عربي» مبادرة أطلقتها وزارة الهجرة، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين بالخارج.

- تستهدف مبادرة «اتكلم عربي» في المرحلة الأولى من التطبيق الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات.

- تستهدف المرحلة الثانية من سن 6 إلى 9 سنوات.

- المرحلة الثالثة من سن 9 إلى 12 سنة.