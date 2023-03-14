شهد سعيد.. طالبة تحصد 3 مراكز متقدمة في «الأفريقية للدراجات» وتتأهل لأولمبياد باريس

قالت شهد سعيد، طالبة حصدت 3 مراكز متقدمة في البطولة الأفريقية للدراجات، وتأهلت لأولمبياد باريس 2024، إن نيجيريا وجنوب أفريقيا كانتا أكثر دولتين في المنافسة، موضحة: «كانوا قافلين عليّ بطريقة غريبة ومش عاوزيني أعدي ولا أي حاجة».

شهد سعيد: أنتمي للمدرسة الرياضية بالفيوم

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «أنتمي إلى المدرسة الرياضية في محافظة الفيوم، وألعب ألعاب قوى، وكنت أسافر للمشاركة في المسابقات المختلفة، وحصلت على مراكز متقدمة».

وتابعت: «بعد ذلك، شاهدت زميلة لي تلعب دراجات، واخترت هذه اللعبة، المدرسة تدعمني بقوة، لعبت لمدة سنتين، وعندما لعبت تحت 18 سنة انضممت إلى المنتخب الوطني، ولعبت لمدة سنتين وحصلت على أول عرب 4 مرات متتالية، ولم ألعب البطولة الأفريقية بسبب الامتحانات، ثم حان موعد بطولة أخرى، وكان يجب عليّ تحقيق المركز الأول في 200 متر وأول في الكيلو، حصلت على المركز الأول في 200 متر وحصلت على المركز الثاني في الكيلو».