تكريم أبناء المدرسة الفنية للمياه ضمن مبادرة «الباحث الصغير»

أكد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تحفيز الشباب والطلاب لتحقيق أفضل الانجازات، مشيرا إلى أنه تم تكريم طلبة المدرسة الفنية للمياه.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة الباحث الصغير، على هامش المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث الطلاب ما قبل التعليم الجامعي، وأكد الشرقاوي أهمية نشر ثقافة البحث العلمي بين طلاب المرحلة ما قبل التعليم الجامعي ومرحلة ما بعد البكالوريوس حتى يكون البحث العلمي أسلوبًا للحياة وكيفية البحث والتفكير العلمي الممنهج.

رعاية الطلاب الموهوبين في البحث العلمي

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، إلى أن المبادرة تهدف إلى رعاية الطلاب الموهوبين في البحث العلمي وتنمية قدراتهم على أسس علمية حديثة ومتطورة لخلق جيل يهتم بالعلم والبحث العلمي.

أهمية البحث العلمي كقاطرة لتنمية الوطن

وأكد الشرقاوي حرص الشركة على دعم مثل هذه المبادرات النافعة للمجتمع والتي تهدف هذا العام إلى المساهمة في تطبيق مادة المشروعات البحثية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وهو ما يسهم في تربية جيلٍ واعٍ بأهمية البحث العلمي كقاطرة لتنمية الوطن، وقادر على مواجهة التحديات العلمية الحديثة لإدراكه لمفهوم البحث العلمي وخطوات إجرائه منذ الصغر.