ضبط عاطل استولى على 2.7 مليون جنيه من مواطنين في سوهاج

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، عاطلًا، استولى على 2.7 مليون جنيه، من 6 أشخاص للاستثمار العقاري بمحافظة سوهاج، وذلك بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، يفيد بضبط شخص «عاطل»، وحاصل على معهد فني تجاري، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 2.750 مليون جنيه من 6 أشخاص بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج.

الاستيلاء على أموال للإستثمار العقاري

وأوهم المتهم الضحايا بتوظيف الأموال في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية تخطت 25%، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

انتقلت وحدة بحث جنائى باشراف اللواء محمد زين مدير ادارة البحث الجنائى لموقع البلاغ وتبين تقديم المدعو «عبدالجليل م م ش» سن 42 عامًا، حاصل على دبلوم صناعي ويقيم دائرة مركز العسيرات وعدد 5 أشخاص آخرين بلاغًا لمركز شرطة العسيرات بتضررهم من المدعو «أحمد ز م ع»، 37 سن عامًا، «عاطل» حاصل على معهد فني تجاري، ويقيم بدائرة مركز العسيرات، لقيامه بالنصب عليهم والحصول على مبالغ مالية منهم بلغت جملتها (2.750.000 اثنين مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه) لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية.

ضبط المتهم

تم ضبط المتهم عقب إستئذان الجهات المعنية وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تحرر محضر بذلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.