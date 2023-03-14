«الأرصاد» تتوقّع تجدد الأمطار على القاهرة والجيزة.. واضطراب حركة الملاحة

تستمر التقلبات الجوية في حالة الطقس اليوم، نظرا لتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا يقابلها منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، يعمل على انخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب الممطرة.

تجدد الأمطار على القاهرة الكبري

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها، أنّه من المتوقع تجدد الأمطار مع تقدّم ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، في حين تشهد محافظة سيناء غطاء سحابيا من السحب الرعدية والركامية الممطرة، تؤثر بشكل مباشر على شمال وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وخليج العقبة، يصاحبها أمطار متوسطة تغزر أحيانا، كما تستمر السحب الركامية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وجميع المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومناطق من شمال الصعيد، يصاحبها أمطار متوسطة الشدة وقد تكون رعدية أحيانا.

اضطراب الملاحة البحرية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وتتراوح سرعات الرياح بين 30-40 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الامواج لـ3.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم، وفق هيئة الأرصاد، كما يلي.

- القاهرة 20 - 16

- العاصمة الإدارية 20 - 15

- أكتوبر 20 - 15

- بنها 20 - 15

- دمنهور 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 14

- كفر الشيخ 20 - 16

- المنصورة 21 - 16

- الزقازيق 21 - 15

- شبين الكوم 20 - 15

- طنطا 20 - 15

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 19 - 15

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 21 - 14

- العريش 22 - 14

- رفح 22 - 14

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 22 - 04

- كاترين 17 - 06

- الطور 23 - 14

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 23 - 18

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 13

- مطروح 18 - 12

- السلوم 30 - 10

- سيوة 20 - 12

- رأس غارب 27 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 15

- شلاتين 23 - 15

- حلايب 23 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 24 - 16

- الفيوم 23 - 11

- بني سويف 22 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 31 - 14

- الوادي الجديد 31 - 11

- أبو سمبل 30 - 14