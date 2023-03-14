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ضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية في حملة مكبرة لأمن المنافذ 

كتب:

محمد بركات
11:51 ص | الثلاثاء 14 مارس 2023
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى :-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2125) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (21) قضية.فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (198) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (9) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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بقلم محمد بركات