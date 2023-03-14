ضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية في حملة مكبرة لأمن المنافذ
كتب:
محمد بركات
11:51 ص | الثلاثاء 14 مارس 2023
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى :-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2125) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (21) قضية.فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (198) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (9) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.