تركيب 110 وصلات مياه مجانا للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بقيادة الدكتور وائل عبدالعزيز، عن تركيب 110 وصلات مياه شرب نقيه للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بجميع قرى ونجوع ومراكز محافظة الدقهلية، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمياه ومع حلول شهر رمضان المبارك.

تركيب وصلة مياه شرب نقية

وأكدت جمعية الأورمان، في بيان صحفي، أن تركيب وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجا يأتي في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الدقهلية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم.

معايير اختيار الأسر المستفيدة

وقال الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتا أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها ترتيب النطاقات الأشد احتياجا، والمستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية.

المواطن المستفيد لا يتحمل أية تكاليف

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق، حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، وأن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة الدقهلية، تحت إشراف ورعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28108 وصلات مياه بجميع محافظات الجمهورية.