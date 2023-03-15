«جنايات القاهرة» تنظر جلسة النطق بالحكم على 6 متهمين بقتل شخصين في المطرية

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، جلسة النطق بالحكم على 6 متهمين بقتل شخصين بينهم طفلا، واستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية في المطرية، بعد إحالتهم للمفتي لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم.

هيئة المحكمة

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، أجلت الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم عليهم بعد إحالتهم للمفتي.

استعراض القوة ضد المجني عليهم

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين في أبريل من عام 2021 بدائرة قسم شرطة المطرية، باستعراض القوة وآخرين مجهولين ضد المجني عليهم «محمد. ع»، «عماد. ح»، والطفل «عبدالرحمن. ع»، وكان هدفهم من ذلك تخويفهم وترويعهم وإلحاق الأذى بهم.

حيازة أسلحة

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين كان غرضهم من ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وذلك بحملهم الأسلحة البيضاء والنارية والذخائر.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين وآخر مجهول قتلوا المجني عليه «محمد. ع»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إثر خلافات مع أحد المتهمين، بعد أن عقدوا العزم وبيتوا النية على الخلاص منه، واستعانوا في تنفيذ ذلك المخطط ببقية المتهمين.