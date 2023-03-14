تجديد حبس 5 متهمين ضُبط بحوزتهم مخدرات بمليوني جنيه في القاهرة

جدد قاضي المعارضات تجديد حبس 5 تجار مخدرات بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتجارهم بالمواد المخدرة «الحشيش والبودرة والكريستال وعقار الكيتامين»، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وشرح سمير عبدالعظيم، المحامي بالنقض، أن عقوبة المتهمين وفقًا لقانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة كل مَن يروِّج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بالسجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف المحامي، أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

عقوبات مغلظة على المتهمين

وأوضح المحامي أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلف بتنفيذ أحكام القانون أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 سنة من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو في حالة استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل ترويجها أو الاتجار بها.