شعبة الذهب: طرح مشغولات في محلات الصاغة بأوزان خفيفة قبل عيد الأم

يتجه الكثيرون خلال تلك الفترة تزامنا مع قرب الاحتفال بمناسبة عيد الأم إلى شراء الذهب، لتقديمها كهدية للأقرباء، لذلك يرتفع الطلب عليه، ما يحقق انتعاشة كبيرة في الأسواق.

وتتربع المشغولات الذهبية على عرش الهدايا الأكثر قيمة، فهي الأفضل من حيث القيمة والاستمرارية، ولذلك تحرص شركات الذهب ومحال الصاغة على تقديم عروض وتخفيضات في مثل تلك المناسبات لتشجيع العملاء على اقتناء وشراء هدايا لأحبائهم.

هدايا الذهب الأكثر انتشارا في عيد الأم

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الذهب يعد من أكثر الهدايا انتشارا خاصة في أعياد عيد الأم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنه جرى خلال الفترة الماضية طرح العديد من المشغولات الذهبية الجديدة في السوق المصرية، بأوزان خفيفة لتسهيل الشراء على المواطنين.

وأشار إلى أنه جرى تصنيع المشغولات ذات الوزن الخفيف لإتاحته أمام المواطنين في محلات الصاغة لتسهيل الشراء عليهم، موضحا أن هناك مشغولات يبدأ وزنها من جرام ونصف وأكثر.

وأشار إلى أن سعي الشركات والورش والمصانع المنتجة للذهب والمشغولات الذهبية على تخفيف الأوزان، بسبب حرصهم على جذب المشترين ولتحريك حركة البيع في السوق، خاصة أن الظروف الاقتصادية العالمية أثّرت على المستوى المحلي، ما يجعل شراء الذهب للشباب من الأشياء المكلفة.