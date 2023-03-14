خروج «طفلة الشمع» من مستشفى المحلة العام بعد تحسن حالتها الصحية

كشف الدكتور حازم الجوهري، رئيس قسم الحضانات والأطفال المبتسرين بمستشفى المحلة العام، التابع لمديرية الصحة بالغربية، عن تحسن الحالة الصحية لـ«طفلة الشمع»، بعد أن ظلت ما يقارب 3 أشهر تتلقى خلالها الرعاية الطبية اللازمة.

مرض الشمع

وقال الدكتور حازم الجوهري لـ«الوطن»، إن الطفلة «فيروز» كانت مصابة بمرض نادر يسمى الطفل الشمعي، ويطلق عليه علميا «collodion baby»، حيث أن الطفلة هي الأولى لوالديها، وهما من عائلة واحدة، وإصابتها بذالك المرض ناتج عن زواج الأقارب.

خروج طفلة الشمع

وأشار أن الطفلة فيروز كان تم حجزها داخل الحضانات بمستشفى المحلة العام، بعد أن تم تحويلها من أحد مستشفيات مدينة طنطا، وكانت تعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي والتنفسي والعصبي، بسبب إصابتها بمرض الشمع النادر، وتم تقديم الرعاية الصحية لها، مؤكدا أن علاجها تضمن توصيل أكسجين لها بشكل دائم، مع استخدام بعض المراهم والكريمات للجلد، والمضادات الحيوية اللازمة، حتى تماثلت للشفاء.